Activada la alerta Inuncat por previsión de fuertes lluvias en Catalunya Central y Girona

Archivo - Activada la alerta Inuncat por intensidad de lluvias esta tarde en la mitad norte de Catalunya - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes la alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias que pueden caer en comarcas de la Catalunya Central y Girona a lo largo del día, informa en un comunicado.

Concretamente, el aviso afecta durante la mañana a todo el litoral de Catalunya, y a partir de la tarde se ampliará en el prelitoral y en las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental (Barcelona) y Selva (Girona).

La previsión indica que pueden caer 20 l/m2 en 30 minutos, por lo que se pide precaución en desplazamientos y en actividades en el exterior, así como en zonas inundables.