Activan la prealerta del Ferrocat tras interrumpirse la circulación de la R15 por un tren averiado

TARRAGONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat este miércoles después de interrumpirse la circulación de la línea R15 de Rodalies por un tren de pasajeros averiado en el tramo entre Riba-roja d'Ebre (Tarragona) y Faio (Zaragoza), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Según ha informado Rodalies en su página web, el tren de Zaragoza a Estació de França, con previsión de llegada a las 16.54 horas, ha finalizado en Nonaspe (Zaragoza) a causa de una avería.

Añade que los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera entre Nonaspe y Tarragona, y del resto de trenes regionales hasta Barcelona.