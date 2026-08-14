La actividad asistencial en Catalunya creció un 4,5% durante el eclipse y la jornada posterior

Imagen de archivo - Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado de que la actividad asistencial en Catalunya creció un 4,5% durante el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, así como durante la jornada posterior, "sin afectar a la capacidad del sistema sanitario".

En un comunicado este viernes, señala que el dispositivo especial activado por el Departament "ha permitido dar respuesta al ligero repunte de la actividad asistencial registrada", y que la planificación y los refuerzos en territorios con mayor previsión de movilidad han facilitado la atención de la demanda de estos dos días.

Durante el 12 y 13 de agosto se registraron 31.686 urgencias en los hospitales y dispositivos de atención primaria urgente, frente a las 30.309 registradas el 5 y 6 de agosto, lo que representa un incremento global del 4,5%: del total de urgencias durante los días del eclipse y la jornada posterior, 21.590 correspondieron al ámbito hospitalario y 10.096 a la atención primaria urgente.

El incremento de actividad se ha concentrado principalmente en los dispositivos de atención urgente de proximidad, y los CAP y los CUAP registraron 10.096 atenciones, frente a las 7.751 del mismo período de la semana anterior; en cambio, las urgencias hospitalarias registraron un descenso, pasando de 22.558 a los días 5 y 6 de agosto a 21.590 durante el 12 y 13 de agosto.

Territorialmente, los mayores incrementos de actividad asistencial se concentraron en el Camp de Tarragona y en Terres de l'Ebre: el 12, el Camp de Tarragona pasó de 1.581 a 2.097 urgencias atendidas (un 32,6% más), mientras que Terres de l'Ebre pasó de 416 a 632 (un 51,9% más).

Al día siguiente, estas regiones mantuvieron una actividad superior a la registrada la semana anterior, con 2.468 urgencias en el Camp de Tarragona frente a las 1.532 del 6 de agosto (un 61,1% más) y 633 en Terres de l'Ebre frente a las 417 (un 51,8% más).

En el resto de regiones sanitarias, Barcelona Metropolitana Norte registró 8.861 urgencias, frente a las 7.375 del 5 y 6 de agosto; Barcelona Metropolitana Sur, 4.551 (4.348); Barcelona ciudad, 6.323 (5.981); Girona, 3.454 (3.194); Penedès, 1.969 (1.971); Lleida, 1.480 (1.463); Catalunya central, 1.389 (1.458); y Alt Pirineu i Aran, 641 (573).

TIPOS DE URGENCIAS

En cuanto a las urgencias oftalmológicas, el día del eclipse se contabilizaron 238 en los hospitales y 165 en los dispositivos de atención primaria urgente, cifras que han representado aproximadamente el 2% y el 3,2% de la actividad urgente, respectivamente.

La jornada posterior mostró una disminución de la actividad oftalmológica, especialmente en el ámbito de la atención primaria urgente, con 208 atenciones hospitalarias y 32 en los dispositivos de atención urgente, equivalentes al 2,2% y al 0,7% de la actividad asistencial de cada ámbito, respectivamente.

El día del eclipse se registraron 400 urgencias por traumatismos en los hospitales y 46 en los dispositivos de atención primaria urgente, que concentraron el 3,34% y el 0,9% de la actividad urgente de cada ámbito, respectivamente; y el día 13, hubo 140 atenciones hospitalarias y 24 en atención primaria urgente, cifras que han supuesto el 1,45% y el 0,5% de la actividad asistencial total.