La actividad de cruceros en el Puerto de Barcelona generó 3,4 millones diarios en 2024 en Catalunya

Archivo - Un crucero en el Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad de cruceros en el Puerto de Barcelona en 2024, cuando se registraron 2,8 millones de cruceristas, generó un impacto económico anual de 1.236 millones de euros, lo que representa una facturación diaria de 3,4 millones de euros y de 436 euros por turista.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Impacto económico de la actividad crucerista en Barcelona (2024)', una iniciativa del Puerto de Barcelona y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el catedrático Jordi Suriñach.

Para calcular el impacto económico, el informe ha tenido en cuenta el gasto directo de los turistas, de la tripulación y de las navieras, así como lo generado a partir de la demanda de bienes y servicios de las empresas beneficiadas por la actividad de cruceros.

Así, de los 1.236 millones de euros de facturación, unos 668,3 millones de euros fueron de gastos directos, mientras que 567,5 millones de euros se atribuyen al impacto indirecto de los cruceros.

En este sentido, la responsable de cruceros del Puerto de Barcelona, Mar Pérez, ha elogiado que este sector puede dinamizar otros ámbitos, como las revisiones médicas para tripulantes y el suministro de alimentación por parte de empresas catalanas.

Por otro lado, este sector de actividad contribuyó en 707 millones de euros al producto interior bruto (PIB), lo que por crucerista suponen 249 euros, y empleó a 9.511 personas en el conjunto de Catalunya.

EL 70% DEL IMAPCTO EN BARCELONA

Acotando la mirada a la ciudad de Barcelona, que concentra el 70% del impacto total, la actividad del Puerto de Barcelona supuso una facturación de 855 millones de euros, con un impacto económico de 2,3 millones de euros por día.

Este sector contribuyó al PIB con 498 millones y generó 6.693 puestos de trabajo en Barcelona, lo que representa que cada crucerista del Puerto de Barcelona significó una facturación de 302 euros y aportó 176 euros al PIB.

28,5% DE TURISTAS ESTADOUNIDENSES

De los 2,8 millones de cruceristas, 2,2 millones visitaron la ciudad (78%) y 600.000 no la visitaron (22%), y solo un 21% decidieron pasar la noche en la Barcelona, con una estancia media de 2,8 noches.

Estas cifras se traducen en 3,7 millones de movimientos de pasajeros, ya que cada turista puede hacer más de un desplazamiento, y representan un crecimiento del 16,5% de 2019 a 2024.

Predominan cruceristas de nacionalidad estadounidense (28,5%), que son los que más gastan, con una media de 307 euros por persona y noche, sumando alojamiento, comida, ocio, compras y transporte interno.

TASA TURÍSTICA

En cuanto a la recaudación por impuestos, el Gobierno ingresó 154,2 millones de euros de la actividad crucerista, una cifra que se situó en los 94,8 millones de euros en el caso de la Generalitat y de 11,9 millones en cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, lo que suma un total de 261 millones.

El director de la patronal CLIA, Alfredo Serrano, ha lamentado que el aumento de la tasa turística, actualmente parado en el Parlament, generará dificultades en las familias con rentas medias, ya que llegarán a pagar hasta 15 euros por persona por hacer una actividad que, a su juicio, genera más externalidades positivas que negativas.