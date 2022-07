El acusado de poner explosivos contra su empresa en Castellbisbal: "No coloqué la garrafa"

Fiscalía pide 56 años de prisión por cuatro intentos de homicidio con explosivos y la defensa su absolución

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extrabajador de una empresa de obras juzgado por presuntamente poner una garrafa con explosivos en el motor de una excavadora en Castellbisbal (Barcelona) entre el 9 y el 10 de marzo de 2021 para acabar con la vida de cuatro excompañeros ha negado los hechos y ha asegurado: "Yo no coloqué la garrafa".

Lo ha dicho durante su declaración este viernes en la segunda sesión del juicio celebrado en la Sección 3 de la Audiencia de Barcelona, en la que ha justificado que el hallazgo de sus huellas dactilares en el artefacto "es normal" porque trabajó en esa empresa desde finales de 2019 a mediados de 2020.

"En la máquina que yo utilizaba para trabajar, el aire acondicionado no funcionaba, y en verano me congelaba una garrafa de cinco litros de agua y la ponía detrás del asiento del conductor, que me servía para refrigerar el motor y poder beber agua fría durante todo el día", ha apuntado el acusado.

Ha explicado que algunas veces discutía con su jefe y sus excompañeros porque "cada uno tiene sus opiniones y cada uno las defiende", pero ha descartado tener animadversión hacia ellos.

El 5 de mayo de 2021, los agentes, al encontrar su huella dactilar en la garrafa, realizaron una entrada y un registro en el domicilio del acusado, en el que encontraron objetos electrónicos, un microprocesador, placas, temporizadores, y una caja de cerillas solamente con los palos, entre otros.

"No tenía constancia de que esto (los palos de las cerillas) estuviera allí. El piso era de alquiler, y había una habitación que alquilábamos, y mi compañera de piso hacía muchas manualidades con su hijo", ha justificado.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 5 de mayo de 2021, y la Fiscalía pide 56 años de prisión por cuatro presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa y un presunto delito de tenencia de explosivos, mientras el abogado de la defensa pide la absolución.

ARTEFACTO MORTAL

Varios técnicos especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) han explicado que en el interior de la garrafa había un líquido, y un preservativo con cabezas de cerilla y pastillas de barbacoa y cables, con un interruptor de alimentación que estaba activado y dispuesto para la iniciación.

Han detallado que si se llega a iniciar a las 9.15 horas como estaba programado y llega a impactar contra alguna persona, "podría haber causado la muerte".

Respecto a los fragmentos de huellas encontrados en la garrafa de plástico, dos agentes de la Unidad de Policía Científica de los Mossos d'Esquadra han explicado que la botella estaba "un poco impregnada con un líquido aceitoso, como gasolina", y que aplicaron un reactivo para poder identificar las huellas, y que una de ellas coincidió con las del acusado, mientras las otras no se identificaron.

Asimismo, otros agentes de la Unidad Central de Informática Forense y Nuevas Tecnologías han sostenido que revisaron las redes sociales para buscar alguna ideología del acusado o si había manifestado "comentarios asociados a mal estar con la empresa", y que encontraron un perfil del acusado en Skype y en Pinterest, donde compartía manuales de circuitos electrónicos.