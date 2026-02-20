Adif ejecuta "de forma prioritaria" un centenar de obras en 31 tramos de Rodalies y no descarta más

Imagen de trabajos en la red de Rodalies. - ADIF

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ejecutará "de forma prioritaria" un centenar de obras en 31 tramos de la red de Rodalies tras llevar a cabo inspecciones a elementos como trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma, vía y otras estructuras de las vías, y no descarta la incorporación de más actuaciones, explica este viernes en un comunicado.

En concreto, la empresa pública afirma que está progresando en el plan de actuaciones urgentes en las líneas de Rodalies y que suponen la inspección, identificación, evaluación y reparación de los daños provocados por los últimos temporales en Catalunya, para avanzar en la normalización del servicio "con los máximos estándares de fiabilidad".

Fruto de este plan, más de 50 equipos han llevado a cabo un total de 690 visitas a diferentes instalaciones y otros elementos de la infraestructura, de las cuales 681 ya cuentan con informes de evaluación técnica, y por el momento se ha finalizado una quincena de actuaciones, la última en un desmonte en el tramo de Figueres-Portbou.

LIMITACIONES DE VELOCIDAD

Actualmente también hay implantadas un total de 110 limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria, que Adif prevé que se hayan levantado en un 90% en abril.

Hasta ahora, los trabajos realizados han permitido eliminar 26 de estas restricciones en las últimas semanas, ha detallado la compañía.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Según Adif, se están movilizando "todos los recursos humanos y materiales disponibles y maquinaria especializada" y llevando a cabo un gran esfuerzo para la reparación y reposición de los daños causados por los temporales que permita restablecer la normalidad del servicio en el menor tiempo posible.

El plan de contingencias de la compañía se basa en dos acciones, por un lado, la intensificación de inspecciones en zonas sensibles de la red, así como la propia ejecución de las obras urgentes de reparación en los puntos afectados.

Además, los trabajos se extenderán también a todos los subsistemas de las instalaciones ferroviarias, como electrificación o sistemas de Control, Mando y Señalización e instalaciones de seguridad, entre otros y se está reforzando el programa de vigilancia continua para comunicar "de manera inmediata la existencia de riesgos potenciales y adoptar las medidas técnicas necesarias de prevención".