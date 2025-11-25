Adif propone a los Ayuntamientos de Tarragona la instalación de barreras fonoabsorbentes

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Adif y de los ayuntamientos de Tarragona, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, El Vendrell y Calafell (Tarragona) se han reunido para repasar el estado actual, los avances y la planificación de los proyectos de nuevas protecciones acústicas, y Adif ha propuesto la instalación de barreras fonoabsorbentes.

En un comunicado este martes, Adif ha explicado que las barreras se situarían dentro del límite del propio dominio público ferroviario, utilizando diferentes tipos de materiales: hormigón, metálicas o policarbonato, entre otros.

En todo caso, se priorizan criterios de integración paisajística en zonas urbanas: incremento de superficies de material transparente en la parte superior, empleo de paneles vegetalizables y diseño de bandas ajardinadas siempre que existen terrenos de titularidad pública exteriormente a las pantallas.

En total, se estima que se instalarán barreras en 13,2 kilómetros y que tendrán entre dos y cinco metros de altura.

La propuesta es el resultado de "un exhaustivo y continuo análisis del conjunto de protecciones acústicas".