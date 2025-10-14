Adjudicada la construcción del BlueTechPort del Puerto de Barcelona por 52,3 millones

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de World Trade Center Barcelona (WTCB) ha aprobado adjudicar la construcción del futuro BlueTechPort a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Comsa SAU, VOPI4, SA y Comsa Instalaciones y Sistemas por 52,3 millones de euros.

Este conglomerado ha obtenido la mejor puntuación de entre las siete UTEs que se han presentado al concurso, en el que han participado hasta 16 empresas constructoras, según ha informado este martes el Puerto de Barcelona en un comunicado.

Las obras, que está previsto que se inicien a lo largo del mes de noviembre, tienen un plazo de ejecución de dos años y medio.

El BlueTechPort quiere acelerar la innovación en el sector marítimo y portuario y albergará startups, scaleups, aceleradoras e instituciones y organismos internacionales vinculados a la economía azul.

EMPRESAS REUBICADAS

Las empresas del BlueTechPort, ubicadas hasta ahora en los tinglados del muelle de Sant Bertran, se han reubicado en el WTCB y permanecerán hasta la inauguración del nuevo equipamiento de 25.700 metros cuadrados.

El consejo de administración del Puerto de Barcelona otorgó el pasado 26 de marzo la gestión de los tinglados del muelle de Sant Bertran al WTCB, que realizará la inversión en este proyecto y lo gestionará durante los 36 años de concesión.