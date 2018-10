La AED promueve la campaña #Másdirectivas de la mano de doce ejecutivas

Publicado 06/03/2018 13:18:15 CET

Cuelgan en redes sus mensajes para aportar su visión al debate

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Directivos (AED) ha promovido esta semana la campaña #Másdirectivas de la mano de doce ejecutivas que han querido aportar su visión con mensajes en redes con motivo del Día Internacional de la Mujer de este jueves, ha detallado la asociación a Europa Press.

La AED, que cuenta con un 20% de asociadas, quiere contribuir así a fomentar la diversidad y el progreso de la mujer en las organizaciones y en la sociedad.

Entre los mensajes que han sido ya colgados figura el de Marieta del Rivero (consejera de Cellnex y socia de Seeliger y Conde) donde escribe: "Las mujeres incorporan las nuevas competencias digitales: trabajo en red, resolución de problemas y orientación al cliente".

Ángeles Tejada (directora general de Randstat España) reflexiona: "Las empresas necesitan los mejores líderes, hombres y mujeres con valores que sirvan de referentes para las nuevas generaciones".

"Porque el futuro es prometedor no cejemos, como mujeres, en la búsqueda y alcance de nuestros sueños. Somos dueñas de nuestro futuro", afirma Fuencisla Clemares (directora general de Google España y Portugal) en Twitter.

Entre los mensajes que se difundirán figuran el de Susana Marcos (socia de PeopleMatters) que apunta: "Si no te gusta el juego, da un paso al frente y no temas a cambiarlo"; o el de Josefina Fernández (Ceo de DomusVi) que afirma: "En nuestra compañía el 80% de los directivos son mujeres. Deben progresar los mejores. La valía no se mide por género".

En la campaña promovida por la AED también participan Rosa Garcia (presidenta de Siemens); Mar Alarcón (Ceo de SocialCar); Ángeles Delgado (presidenta de Fujitsu España, Portugal y Latam); Nuria Cabuti (Ceo-directora general de Random House); Teresa Sanjurjo (directora de la Fundación Princesa de Asturias); Socorro Fernández (consejera de Red Eléctrica y Ceo de JustNow) y Eva Labarta (Head Telecom Europe at Everis).

La AED cuenta actualmente con cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su labor.