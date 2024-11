La aerolínea easyJet defiende ampliar el Aeropuerto de Barcelona al tener algunas franjas "llenas"

Afirma que no se puede "expulsar" a las compañías 'lowcost' de El Prat a otros aeropuertos

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de easyJet en el sur de Europa, Javier Gándara, ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat porque "hay determinadas franjas horarias que ya están llenas y entonces no se puede crecer".

En rueda de prensa este miércoles para presentar los resultados financieros de la compañía en 2024 y las perspectivas del año que viene, ha concretado que la alta capacidad del Aeropuerto se concentra durante el verano y en las horas puntas.

Gándara ha defendido la propuesta de ampliación de Aena, que quiere alargar la tercera pista y más cercana al mar sobre La Ricarda y realizar compensaciones medioambientales para amortiguar el impacto de la infraestructura.

Asimismo, ha criticado la opción de no ampliar El Prat y desviar los vuelos 'lowcost' a los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona: "No es una opción, no se puede expulsar a una compañía de un aeropuerto donde tiene una serie de slots históricos".

La aerolínea británica tiene cuatro aviones basados en Barcelona, trabaja en la terminal 2C y prevé operar 3 millones de asientos durante la temporada del año que viene, aunque no hay prevista ninguna ruta nueva.