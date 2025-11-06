La aerolínea Level incorpora el sistema de conectividad Starlink para mejorar el internet a bordo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Level ha anunciado la incorporación del sistema de conectividad por satélite Starlink, desarrollado por SpaceX, para ofrecer a sus viajeros "la mejor experiencia de internet a bordo y de forma gratuita".

La implantación de Starlink empezará a finales de 2026 y se realizará de forma progresiva en toda la flota de Level, según ha informado este jueves en un comunicado.

Este servicio ofrecerá velocidades de descarga de entre 150 y 450 megabits por segundo (mbps), velocidades de subida de 20 a 70 Mbps y una latencia de entre 20 y 100 milisegundos.

Estas características permiten que los viajeros puedan conectarse simultáneamente para disfrutar de streaming en alta definición, juegos en línea y otras actividades digitales, incluso desde antes del despegue.

La directora de atención al cliente de la empresa, Nuria Escorihuela, ha defendido que la incorporación de Starlink les permitirá ofrecer "una conectividad a bordo sin precedentes, alineada con las expectativas y las necesidades actuales de las personas que viajan".