El Aeropuerto de Barcelona 738 vuelos este día de Nochebuena

Archivo - Aviones de Iberia vistos desde la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los aeropuertos de toda España operarán 4.207 vuelos

BARCELONA/MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 4.207 vuelos este miércoles, 24 de diciembre y día de Nochebuena, 77 más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, y el de Barcelona operará 738 movimientos.

En total en España se prevén 101.793 vuelos estas fechas navideñas, entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, un 7,8% más que el año pasado.

Respecto a otras fechas señaladas, el 25 de diciembre será el día más tranquilo del periodo con 3.515 operaciones aéreas, 284 más, junto con día de Nochevieja en el que habrá 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

AEROPUERTOS

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 967 operaciones aéreas este miércoles, un aumento de 46 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el de Barcelona-El Prat, que operará un total de 738 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de malagueño programará 322 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma, que registrarán 304 y 218 respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.