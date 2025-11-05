El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) y Protecció Civil organizan un simulacro de accidente aéreo.

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) y Protecció Civil de la Generalitat han organizado un simulacro de accidente aéreo, en el que se ha simulado un accidente por la colisión de 2 aviones que estaban en tierra, que se han incendiado y cuyos ocupantes han tenido que ser rescatados, con un total de 6 personas afectadas.

El ejercicio se ha llevado a cabo siguiendo la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los requisitos establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el Plan de Emergencias del aeropuerto, informa Aena en un comunicado este miércoles.

Una vez simulado el accidente aéreo y siguiendo con el protocolo, el aeropuerto sabadellense ha avisado al 112 y al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) y se han desplegado los servicios propios de la infraestructura y cuerpos de emergencias.

Una vez dada la alarma, se ha constituido el Comité de Crisis, formado por la dirección del aeropuerto, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, la Delegación de la Generalitat en Barcelona, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Sabadell, junto con miembros de las empresas afectadas, del agente de handling de combustible y de la presidencia de la Asociación de Empresas y Operadores del Aeropuerto (Aeoas).

También se han incorporado representantes de Protecció Civil de la Generalitat, de Bomberos de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).