Affac detecta 129 grupos de I3 en la concertada que "sobran" y pide a Educació revisar conciertos

Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) ha detectado un total de 129 grupos educativos de I3 en la escuela concertada que "sobran" y ha pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que revise los conciertos de cara a la renovación del curso 2026-2027.

En rueda de prensa este jueves, la directora de Affac, Lidón Gasull, ha dicho que la entidad propone una revisión para priorizar a la pública y utilizar la concertada para complementarla pero remarca: "En muchos casos está pasando justo lo contrario, es la pública la que se está adaptando a la oferta de la privada-concertada".

Insiste en que se deben eliminar aquellas unidades privadas-concertadas que sobran, es decir, aquellas que, tras cubrir las necesidades educativas con los grupos públicos y concertados --los que no se tienen que cerrar-- del municipio, "año tras año sobran por la sobreoferta".

Por su parte, el presidente de Affac, Jordi de Carreras, ha considerado necesario realizar una planificación educativa coherente y responsable, en sus palabras, y que "cada euro público se destine a la educación universal y no destinar más oferta donde no hace falta", y cree que la renovación de conciertos es una oportunidad histórica para llevarlo a cabo.

GRUPOS

Entre los cursos 2023-2024 y 2024-2025, en I3 la escuela concertada ganó 20 grupos mientras que la pública perdió 28, y en 1º de la ESO la pública redujo 28 grupos y la concertada 4; y Gasull asegura que faltan plazas de manera estructural y que la planificación está "por debajo de las necesidades de escolarización".

La oferta de plazas públicas en I3 en los últimos años ha bajado un 16,9% (de 49.244 a 40.892 plazas), y la oferta de plazas concertadas ha bajado un 14,6% (de 23.421 a 20.001), lo que se traduce en una "pérdida" del 9,7% de alumnado matriculado en la pública y un incremento del 0,7% en la concertada.

Según las estimaciones de Affac, para cubrir la demanda real la escuela pública necesitaría 626 grupos más, mientras que la concertada presenta una sobreoferta de 305 grupos, y Gasull reitera que "la pérdida de alumnado matriculado en el sistema educativo público no se justifica en ningún caso por el descenso demográfico".

ESO

En 1º de la ESO, el desequilibrio es "especialmente visible en la red publica" ya que en el curso 2023-2024 había 55.050 alumnos en 6º de Primaria, pero solo 53.842 pudieron continuar en 1º de la ESO en la misma red, quedándose fuera un total de 1.208 alumnos.

Affac indica que la previsiones para este curso, 2025-2026, apuntan a un déficit de plazas públicas en 1º de la ESO y que, para garantizar la continuidad de todo el alumnado de 6º de Primaria de la red pública, harían falta 45.556 plazas, equivalente a 1.797 grupos, según la ratio media actual de 27,7 alumnos por aula.

Este déficit sería "aún más grave" si se aplica la ratio de 25 alumnos por aula, que es la media estatal y el nuevo estándar de calidad propuesto por el Ministerio de Educación: en este escenario, según cálculos de Affac, la red pública presentaría un déficit de 109 grupos y la concertada tendría 60 menos de los necesarios.

POR MUNICIPIOS

La ciudad de Barcelona acumula 83 grupos concertados por encima de la oferta pública, de los que 70 --más del 80%-- se concentran en zonas de renta elevada y en los distritos con rentas más bajas es la red pública la que asume el grueso de la oferta; y los distritos de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu y Sant Martí presentan una sobreoferta de plazas en I3.

La entidad también afirma que hay varios municipios con "desequilibrios notables" entre la red pública y la privada-concertada en I3, como L'Hospitalet de Llobregat --con 11 grupos concertados frente a 6 publicos en una zona-- o Badalona (Barcelona) --10 privados más que públicos en otra zona--.