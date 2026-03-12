La afiliación a la Seguridad Social aumenta un 2,2% interanual en febrero en Catalunya

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya ha aumentado en 78.615 personas en febrero respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un alza del 2,2% interanual a cierre del segundo mes de 2025 y con alzas en casi todas las comarcas, ha informado el Govern en un comunicado este jueves.

Según los datos provisionales del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el alza sitúa la cifra total en 3.669.845 personas afiliadas, con los aumentos más destacados, en términos relativos, en Baix Penedès (Tarragona), con un 3,9% más, Osona (Barcelona y Girona), con otro 3,7%, les Garrigues (Barcelona), con un 3,3%, y el Tarragonès (Tarragona), un 3,1% por encima.

En sentido contrario, la única comarca en la que no ha crecido el número de afiliados es l'Alta Ribagorça (Lleida), con una caída del 0,3% interanual.

Por municipios, el número de afiliados ha aumentado o se mantiene estable en un 84% del total, o 796 municipios, con todos aquellos con más de 50.000 habitantes registrando un aumento, mientras que ha disminuido en los 151 restantes municipios catalanes.

EDAD, SEXO Y NACIONALIDAD

Por diferentes sexos, el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social ha aumentado en 37.755 personas y el de hombres en 40.860 personas, lo que supone un alza del 2,2% interanual en ambos casos.

Por grupos de edad, la cifra se ha incrementado en todos, aunque destacan los alzas entre el grupo de edad más joven, con un 4,6% más de afiliados que el año anterior, y los de más edad, aquellos con más de 55 años, con otro 5,1% más.

SUBIDA INTERMENSUAL

Respecto a la nacionalidad, los afiliados con nacionalidad extranjera han aumentado un 4,2% al conjunto de Catalunya a cierre de febrero, mientras que entre los afiliados de nacionalidad española el alza es menor, de un 1,7% interanual.

En relación con enero, el número de afiliados también ha aumentado, en 19.115 personas más, lo que supone un crecimiento del 0,5% intermensual, un aumento especialmente intenso en la Selva (Girona), un 2%, y el Baix Empordà (Girona), otro 1,5%.