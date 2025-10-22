Agbar inicia una prueba piloto de oficina de proximidad en Granollers (Barcelona)

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agbar ha iniciado una prueba piloto de oficina de proximidad en Granollers (Barcelona), en el marco del programa de actividades municipales 'Octubre +Gran', informan en un comunicado conjunto con el Ayuntamiento de la localidad este miércoles.

La empresa ha instalado un punto de atención móvil en la plaza Llibertat, con el objetivo de "acercar el servicio de agua a la ciudadanía y facilitar el acceso con una atención más próxima y accesible".

Esta oficina servirá durante toda la semana como punto de atención donde resolver trámites, consultas e incidencias sobre el servicio "de forma más próxima y ágil".

Además, ha servido como punto para "impulsar el conocimiento y aprendizaje" en el uso de los canales digitales de Agbar.

La prueba piloto permitirá valorar el interés y la utilidad del nuevo modelo de atención de proximidad y la continuidad se determinará en función de la acogida y la participación ciudadana durante la semana.