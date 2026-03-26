La Agència de Residus de Catalunya impuso sanciones por valor de más de 2 millones en 2025

Archivo - Un operario de limpieza del servicio municipal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha llevado a cabo un total de 2.000 inspecciones en 2025, principalmente a empresas gestoras de residuos, y que se han saldado con 378 sanciones, un 20% del total, por un importe total de 2.308.045 euros, informa el Govern de la Generalitat este jueves en un comunicado.

Según la tipología de la sanción, 215 han sido infracciones graves y otras 163 leves, mientras que las inspecciones se han repartido entre 1.664 empresas gestoras de residuos, 58 empresas productoras de residuos, 75 han derivado de denuncias y 195 han sido controles de traslado de residuos durante el transporte.

Durante 2025, la entidad ha colaborado con diferentes cuerpos de seguridad como Mossos d'Esquadra o Agents Rurals, en actuaciones conjuntas, además de haber cerrado temporalmente tres vertederos de forma cautelar y hasta retirar los residuos no admisibles en las instalaciones.