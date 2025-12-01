BonÀrea amplía su tienda en Tàrrega (Lleida) con una oferta de 2.400 productos

Archivo - Supermercado de BonÀrea. - BONÀREA - Archivo

LLEIDA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

BonÀrea ha reabierto este fin de semana la tienda ubicada en Tàrrega (Lleida), en el número 18 de la Avinguda Catalunya, tras un periodo de renovación y ampliación, según ha informado en un comunicado este lunes el grupo agroalimentario.

La renovación del establecimiento, abierto por primera vez hace 25 años, ha añadido algo más de 30 metros cuadrados a la superficie, hasta los 286 metros cuadrados, y ampliado la oferta disponible hasta más de 2.400 productos, frente a los 1.900 productos que ofrecía hasta ahora.

"Además de un crecimiento físico, esta ampliación representa una redistribución pensada para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Hemos creado un espacio más funcional y cómodo, adaptado a las necesidades actuales", ha valorado el responsable de expansión y obras en las tiendas bonÀrea, Joan Perella.

La tienda ubicada en Tàrrega forma parte de la red comercial de 50 establecimientos que el grupo, fundado en 1959, opera en la provincia de Lleida.

En toda España, la cadena tiene 600 tiendas, concretamente en Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, entre otras autonomías.