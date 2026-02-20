Los Aiguamolls de l'Empordà (Girona) registran 11.086 aves y recuperan la población invernal

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) - TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

GIRONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) ha registrado este año 11.086 aves en el marco del censo anual de pájaros invernantes que se realizó en enero, y "recupera" la población invernal de pájaros, informa este viernes la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

La población de pájaros acuáticos de los Aiguamolls es la segunda en importancia de Catalunya, después del Delta de l'Ebre (Tarragona) y, con este registro, se "rompe" con la tendencia negativa de los últimos años, debido a factores como la sequía prolongada.

El grupo más numeroso ha sido el de los anátidos y fochas con 5.544 ejemplares, entre los que destacan el pato Anas crecca (2.237 ejemplares), el pato Anas platyrhynchos (1.572 ejemplares) y el Spatula clypeata (857): esto supone el "doble" que el año anterior.

Desde el Parc Natural, se espera que poco a poco se vaya recuperando la población de los pájaros invernantes, especialmente la de los anátidos, y alcanzar cifras cercanas a otros años, en los que se llegó a los 10.000 patos.

El segundo grupo más numeroso es el de las gaviotas y los charranes que se cifra con 2.240 ejemplares, de los que más de la mitad corresponden a la Larus michahellis (1.337) y la Chroicocephalus ridibundus (663); y el tercer grupo es el de los limícolas con 1.633 pájaros, destacando la Vanellus vanellus con 1.020 ejemplares.

En el Parc Natural del Cap de Creus se han contabilizado 2.986 ejemplares de aves y destacan los 190 ejemplares de Fratercula arctica; y en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter se han censado 7.392 aves, con 2.608 ejemplares de anátidos, destacando el Anasplatyrhynchos (2.243 ejemplares).