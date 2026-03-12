Aigües de Barcelona refuerza alianzas con 16 ayuntamientos metropolitanos para combatir la pobreza

La 5ª edición del Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials - AIGÜES DE BARCELONA

Aigües de Barcelona ha reunido este jueves a representantes de Servicios Sociales de 16 ayuntamientos metropolitanos de Barcelona en la 5ª edición del Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials, cuya finalidad es "tejer alianzas e impulsar acciones concretas dirigidas a mejorar el futuro de las familias en situación de vulnerabilidad", informa la compañía en un comunicado.

El encuentro pretende reforzar la coordinación entre Aigües de Barcelona y los Servicios Sociales municipales en base a tres ejes : la aplicación de la tarifa social, la gestión de situaciones de empleo irregular y la concienciación sobre el uso sostenible del agua.

Actualmente, más de 68.000 hogares están acogidos a la tarifa social de Aigües de Barcelona, cifra que supone un aumento respecto a los 64.600 hogares de finales de 2024 y que "demuestra el firme compromiso de la compañía con el acceso universal al agua, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, la compañía impulsa un plan de acción social para la mejora de la empleabilidad de estas personas y, durante 2025, la acción social de Aigües de Barcelona tuvo un impacto positivo sobre más de 10.000 personas, gracias a 64 iniciativas sociales desarrolladas en colaboración con entidades del tercer sector y administraciones del territorio metropolitano.

"Estas cifras representan un incremento significativo respecto al año anterior, cuando se impulsaron 38 iniciativas que beneficiaron a más de 2.800 personas", explica la empresa.

"La transformación ecológica no se puede llevar a cabo sin cohesión social. Por eso, desplegamos iniciativas conjuntas en alianza con las administraciones y entidades del tercer sector orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad", ha explicado el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos.

LLARS A PUNT

Aigües de Barcelona impulsa programas de transformación social como Llars a Punt, una iniciativa pionera que ejemplifica el trabajo conjunto entre la compañía y los Servicios Sociales municipales para detectar y reparar fugas en hogares en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa mejora las condiciones de las viviendas, condona la deuda asociada a las fugas, evita la pérdida de agua y conciencia sobre el uso responsable del agua.