Alamany (ERC) afirma que el discurso de Illa está "muy desconectado de la realidad"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la portavoz parlamentaria de la formación, Ester Capella - EUROPA PRESS

Capella asegura que los anuncios en clave de futuro "no tienen credibilidad" BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciado este lunes con motivo de los dos años de su mandato está "muy desconectado de la realidad".

"Si ustedes llevan a sus hijas a la escuela pública, si ustedes utilizan la sanidad pública, si ustedes van en tren cada día, estarán de acuerdo conmigo que el discurso autocomplaciente del señor Illa estaba desconectado del país en el que vivimos hoy", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Parlament junto a la portavoz de ERC en la Cámara, Ester Capella.

Preguntada por qué tanto ella como el presidente del partido, Oriol Junqueras, no acudieron a la conferencia, ha asegurado que estaban trabajando.

Por su parte, Capella también ha criticado el discurso de Illa por ser "excesivamente autocomplaciente" y sin principio de realidad porque, añade, hay un malestar evidente en la sociedad catalana por temas como la situación educativa, el error en las pruebas PISA y el estado de la red de Rodalies.

Según la portavoz, los dos primeros años de su mandato están lejos de lo que la ciudadanía merece y los anuncios que hizo en clave de futuro "no tienen credibilidad", y asegura que la pregunta que se le debe hacer al Govern es como trabajará para tener más recursos y hacer realidad los anuncios del presidente.

EDUCACIÓN

Pese a ello, ha valorado positivamente que el presidente "asuma como prioridades gran parte de lo que Esquerra Republicana ha puesto en la agenda del país", como el aumento de inversión educativa y la climatización de escuelas, además de la solución del conflicto con los docentes.

Sobre el acuerdo en educación al que Illa hizo referencia, defiende que debe ser un "entendimiento de país que vaya de abajo a arriba" e interpele a todos los implicados.

También ha recordado que Illa debe comparecer en el Parlament el próximo 23 de septiembre por el error en la muestra de las pruebas PISA y ha advertido que si "no son satisfactorias" su partido volverá a pedir responsabilidades.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Preguntada por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ha dicho que ERC no está de acuerdo, pero que ponen el foco en la "gobernanza" e insistirán en esta cuestión.

"Hace falta que Catalunya tenga capacidad de decisión y, por tanto, forme parte de la gobernanza del sistema aeroportuario catalán", ha defendido.