Alamany (ERC) apela a fortalecer y cohesionar Catalunya ante quienes la quieren "cerrada"

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha apelado a fortalecer y cohesionar Catalunya ante quienes "quieren una Catalunya cerrada, ante aquellos que bajan los brazos".

Tras la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada de Catalunya, ha acusado al Govern de la Generalitat de gobernar sin ambición nacional, y ha añadido: "En este contexto surgen reaccionarios; reaccionarios que no quieren hacer el país más fuerte, quieren que nos enfrentemos los unos con los otros".

"Actuar como país es la única vía para salir del debilitamiento nacional en el que Catalunya está inmersa. Por eso, lo que toca es hacer país, porque solo un país más fuerte puede ganar un país nuevo", ha asegurado.