Alamany (ERC), sobre el CPFF: "Espero un nuevo modelo de financiación justa para Catalunya"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante un acto organizado por la Fundació Pere Tarrés en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno ha convocado para el lunes sirva para elaborar un nuevo modelo de financiación: "Eso es lo que espero, que llegue un nuevo modelo de financiación justa para Catalunya".

Así se ha expresado en un almuerzo-conferencia organizado por la Fundació Pere Tarrés en Barcelona este miércoles, preguntada por la convocatoria para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

"El nuevo modelo de financiación es la oportunidad para hacer el salto en el estado de bienestar en Catalunya. Sin los recursos que genera Catalunya no podemos garantizar el estado de bienestar, Catalunya necesita los recursos que genera", ha sostenido.

Alamany ha insistido en que "el déficit fiscal es un lastre que pesa" y que no es una cuestión de la que solo hablen los partidos políticos, sino que tiene impacto en el día a día de los catalanes.

"¿Tenemos hoy los recursos que necesitamos y merecemos? Pues no. ¿Los catalanes generan riqueza y pagan impuestos? Sí, pagan y muchos, pero sufrimos déficits estructurales que limitan nuestra capacidad de actuar", ha agregado.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Durante la conferencia, centrada en las políticas de infancia y la lucha contra la pobreza infantil, Alamany ha elogiado las políticas impulsadas por el Govern republicano de Pere Aragonès en este sentido con medidas como la gratuidad del I-2.

"Cuando hablamos de infancia hablamos de la vida digna de las familias, de sueldos dignos, de modelo económico, y de un salario mínimo catalán", y ha subrayado que, para estas cuestiones, se necesitan recursos.

Así, preguntada por los Presupuestos de la Generalitat para 2026, imprescindibles para poder destinar recursos a políticas como un plan de choque contra la desigualdad social, Alamany ha apuntado que "la responsabilidad de tener cuentas es del Govern".

"Todo el mundo quiere presupuestos. Por tanto, en la medida que todos los queremos, estoy convencida de que el PSC presionará al PSOE para tener la financiación que merece Catalunya", ha afirmado.