Alamany (ERC) ve un "despropósito" la propuesta del Gobierno de subir cuotas a autónomos

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha calificado de "despropósito" la propuesta del Gobierno para subir la cuota de los autónomos a partir de 2026 presentada el lunes por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, ha rechazado se trate de una propuesta progresista: "Cebarse con los currantes --repartidores, campesinas, peluqueros, diseñadoras-- y arrodillarse ante los fuertes --especuladores, IBEX y rentistas-- es de todo menos progresista".

El ministerio que lidera Elma Saiz propuso el lunes elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los trabajadores por cuenta propia, de manera que una persona que gane menos de 670 euros vendría a pagar unos 217 euros, planteamiento que han rechazado la mayoría de la oposición.