Alan Ball: Hollywood parece solo interesado en "algo que se parezca a lo que ya ha tenido éxito"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guionista estadounidense Alan Ball, creador de series como 'A dos metros bajo tierra' y 'True Blood' y guionista de 'American Beauty', ha lamentado que la industria norteamericana del entretenimiento parece que "solo está interesada en hacer algo que se parezca a lo que ya ha tenido éxito".

En una entrevista de Europa Press por su participación como invitado en el Serielizados Fest de Barcelona, ha dicho que por ese motivo hay secuelas, 'reboots', 'remakes' y 'spin-offs', que entiende desde un punto de vista empresarial, pero que como escritor es "superfrustrante".

Ha considerado que era más fácil hace 20 años impulsar un proyecto como 'A dos metros bajo tierra' o 'True Blood' por que no había tanta competencia y se buscaban programas que fueran diferentes por parte de compañias como HBO.

Esa búsqueda de proyectos que se parezcan a otros anteriores le hace pensar que películas como 'American Beauty' no serían posibles ahora: por una parte por la relación entre la mujer joven y el hombre más mayor, que "es bastante delicada y hace que la gente se sienta muy incómoda".

Y por otro lado porque es demasiado pequeña para los presupuestos actuales: "Preferirían gastar 300 millones en una película de superhéroes que en arriesgarse en algo que podría no encontrar una audiencia amplia".

Ha dicho que se ha "desilusionado un poco" con la industria de la televisión y que está escribiendo un libro, que prevé tenerlo acabado para finales de año, y ha dicho que estuvo trabajando 5 años en 2 proyectos televisivos que fueron finalmente rechazados.

20 AÑOS DE 'A DOS METROS BAJO TIERRA'

20 años después del final de 'A dos metros bajo tierra', ha asegurado que no esperaba el impacto que tuvo y que fue una sorpresa agradable sentir cómo la gente conecta emocionalmente con algo que uno ha creado: "Es el mejor sentimiento que puedes tener como guionista".

Ball ha subrayado que tiene un "95%" de recuerdos positivos de aquella serie, en el que trabajó con un fantástico equipo, no solo el reparto y los guionistas, y ha asegurado que el estudio no tuvo mucha interferencia.

El showrunner ha dicho que uno de los impactos que cree que tuvo esta serie es hacer de un tema "muy incómodo" como es la muerte --a través de la funeraria de la familia Fisher-- más cómodo para que la gente lo viera.

Preguntado por si cree que en la actualidad hay demasiadas series, ha dicho que por un lado es bueno que haya tantos canales para poder contar historias, pero que por otro lado la oferta es en ocasiones "abrumadora"

MIRADA A LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

Ha explicado que tanto 'American Beauty' como 'A dos metros bajo tierra' estaban interesadas en quitar la capa superficial de lo que se piensa que es la sociedad estadounidense y mirar bajo ella, pero que ahora ya no es necesario y que la sociedad se ha vuelto "más compleja, absurda y aterradora".

"Toda la disfunción, toda la ira, todo el miedo está ahora en la superficie y hay gente en ambos lados muy feliz de manipular eso y explotarlo para sus propios fines. Es trágico. Viviendo en Estados Unidos me despierto todos los días y pienso 'no puedo creer que esto haya pasado", ha dicho.

Ha recordado que Estados Unidos tiene una historia oscura y sangrienta con episodios como la esclavitud, pero ha dicho que sentía que de alguna manera se mantenía unido: "Hoy en día no estoy tan seguro de que vaya a seguir manteniéndose unido".