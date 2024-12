Alan Parsons actuará el 28 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alan Parsons actuará el 28 de junio de 2025 en el Poble Espanyol de Barcelona dentro del festival Alma Occident Barcelona, informa la organización este lunes en un comunicado.

En el concierto, que ya tiene las entradas a la venta, recorrerá sus "grandes clásicos" junto a piezas de su último disco, 'From the New World', en el que explora nuevas direcciones musicales.

El músico británico se suma al cartel del festival, que cuenta con otros artistas confirmados como Wilco, Guitarricadelafuente, Residente, The Corrs y Los Tigres del Norte.