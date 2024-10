Alanis Morissette y Thirty Seconds to Mars, primeras confirmaciones del Cruïlla de Barcelona

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebrará del 9 al 12 de julio en el Parc del Fòrum, ha anunciado este lunes a la cantante canadiense Alanis Morissette y la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, liderada por Jared Leto, como su primeras confirmaciones de la edición de 2025 en la que cumplirá su 15 aniversario.

La canadiense Alanis Morisette, ganadora de siete Grammy, actuará el sábado 12 de julio dentro de su gira 'Triple Moon Tour', que la llevará por Reino Unido, Sudamérica y Europa, ha informado el Cruïlla en un comunicado.

Thirty Seconds to Mars, la banda de los hermanos Leto, presentará el viernes 11 de julio en el Festival Cruïlla su sexto disco, 'It's the end of the world but it's a beautiful day'.