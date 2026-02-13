Alba Flores lleva su documental a internas de Wad-Ras: La vida no tiene "más valor" por ser más larga

La actriz Alba Flores durante una proyección del documental ‘Flores para Antonio’, en el CP Wad-Ras, a 13 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La actriz Alba Flores y la directora del documental Elena Molina han visitado el Centro Peniten - David Zorrakino - Europa Press

La actriz Alba Flores ha conversado este viernes con las internas del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, conocido como Wad-Ras, tras una proyección del documental 'Flores para Antonio' y, sobre la forma de vivir de su padre, fallecido a los 33 años, ha reivindicado que "una vida no tiene más valor porque sea más larga".

Alba Flores, que protagoniza y produce el documental, ha estado acompañada de la codirectora del filme, Elena Molina, y ha afirmado que la vida de su padre fue mucho más que su adicción a las drogas y ha subrayado eso "no define su identidad", como tampoco el hecho de que una persona haya pasado por la cárcel.

En el coloquio con las internas, además de temas como el estigma, ha abordado el dolor y la culpa que le causó la pérdida de su padre y ha asegurado que Antonio Flores vivió una vida con mucho sentido: "Mi padre era muchísimas más cosas".

