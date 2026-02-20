Albares afirma que le ha "dolido" ver a una comisaria de la UE en la Junta de Paz de Trump

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el abogado Miquel Roca, durante un acto en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado la presencia de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión de la Junta de Paz liderada por Donald Trump en Washington este jueves: "Me ha dolido ver a una comisaria de la Unión Europea (UE), que no debía estar ahí, acudir aunque fuera de observadora".

Así lo ha expresado este viernes en la conferencia 'Europa, hacia su soberanía e independencia' organizada por Amics del País y moderada por el abogado, expolítico y presidente de la Societat Econmica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca Junyent, y a la que han acudido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otros.

Ha recordado que la UE tiene una posición oficial en Palestina, recogida en múltiples conclusiones del Consejo, que es apoyar la solución de los dos Estados: "No puede participar en una reunión de un organismo que no tiene a una de las partes, la Autoridad Palestina, representada".

Asimismo, ha afirmado que "el esfuerzo de Trump por traer paz a Oriente Medio es un esfuerzo válido", pero ha defendido que hay otros cauces y métodos para ello.

En este sentido, ha subrayado la posición "rotunda" del Gobierno, junto con otros países como Francia, de rechazo a formar parte de la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, y ha reivindicado el papel de la Asamblea de las Nacionales Unidas y su espíritu democrático ante la iniciativa de Trump.

PAPEL Y VALORES DE LA UE

El ministro ha alertado de que el proyecto europeo "está bajo una presión enorme de aquellos que quieren destruirlo, que es la extrema derecha global", y ha abogado por reforzarlo para no renunciar a los valores europeos.

Así, también ha apostado por "avanzar hacia un ejército europeo", no para convertir europea en una potencia agresiva, sino para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, y ha señalado el caso de Ucrania como defensa de los valores europeos.

"Yo espero que todos los españoles tengan claro que el acuerdo de paz que se establezca en Ucrania será el futuro esquema de seguridad europeo. Por eso es tan importante estar junto a Ucrania y el presidente Zelenski", ha asegurado.

Ha avisado que desde hace años hay una campaña organizada para desmontar Europa, algo que ha llamado a combatir, y ha defendido que Europa, a la que muchas veces se tilda de organismo lejano, burocrático, alejado de la realidad el ciudadano, que nunca responde, "respondió con muchísima rapidez, por ejemplo, a la crisis del Covid".