Albares pide "diálogo y diplomacia" ante un posible inminente ataque de Estados Unidos a Irán

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Casa Asia, José Pintor. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado "diálogo y diplomacia" ante un posible ataque inminente de Estados Unidos a Irán, y ha añadido que el uso de la fuerza no es la mejor forma de conseguir que Irán regrese a la negociación y se pueda resolver el dossier nuclear iraní.

En declaraciones en Barcelona antes de presentar la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España, Albares ha recordado que España ha apoyado todas las sanciones de la UE a Irán, incluida la de incluir en la lista de grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria.

Además, ha exigido a este país que "cese la represión contra personas que lo que están solicitando es simplemente la más mínima y normal libertad", y ha tildado de inaceptable que haya cortes de Internet.

El ministro ha añadido que "las ejecuciones sumarias tienen que terminar, son una auténtica línea roja", y se ha solidarizado con los iraníes que defienden la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

AYUDA AL PUEBLO CUBANO

Sobre el bloqueo de suministros a Cuba, Albares ha subrayado que España "va a ayudar al pueblo cubano", y ha recordado que se ha aprobado un primer paquete de ayuda de 1 millón de euros para alimentos y productos médicos básicos, que se va a canalizar a través de la Organización Panamericana de Salud.

"Nosotros sentimos muy cerca el sufrimiento del pueblo cubano una vez que se ha endurecido este embargo", ha lamentado el ministro.

EXPRÍNCIPE DE INGLATERRA

Preguntado por la situación del expríncipe Andrés de Inglaterra, que fue detenido y liberado este jueves por su vinculación con Jeffrey Epstein, Albares ha deseado que "salga todo a la luz".

Ha reclamado "que salgan todos los nombres, que todas las personas que hayan podido cometer este tipo de atrocidades, participar, encubrirlas, que se sepa y que la justicia actúe, y que esto, desde luego, no se vuelva a repetir nunca más".