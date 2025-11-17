Albert (ERC) afirma que no espera concreciones del CPFF: "El modelo se está pactando" con ERC

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que no esperan concreciones de la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "No esperamos ninguna concreción del Consejo porque entendemos que el modelo de financiación se está pactando con Catalunya, se está pactando con ERC. No hay acuerdo".

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que, como no hay un pacto, "la ministra puede explicar el marco general del sistema de financiación, pero no podrá entrar en muchas concreciones, básicamente porque el acuerdo no está cerrado", ha insistido.

También ha señalado que en ERC no se dejarán "llevar por las prisas" para tener un nuevo sistema de financiación, y ha insistido en que lo importante no es tanto el ritmo sino que el nuevo modelo sea bueno para Catalunya.

Preguntado por cómo se conjuga decir que no tienen prisa mientras en el acuerdo de investidura decía que el nuevo modelo de financiación ya debería de estar acordado hace 6 meses, Albert ha respondido que "quien tiene prisa no es ERC, es el país", y ha reiterado que su obligación es lograr que el acuerdo sea bueno.

"Tenemos la responsabilidad que tenemos, pero no somos los únicos", y ha afirmado que hay diversos calendarios sobre la mesa: uno es el de ERC, otro el del Govern, de quien ha dicho que tiene una prisa vinculada con los Presupuestos catalanes.

También ha señalado que hay un tercer calendario, el de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya prisa gira "más en torno a su calendario personal", en alusión a la campaña electoral de Andalucía.

ENDEUDAMIENTO DE LAS CCAA

También ha defendido que las comunidades autónomas se puedan endeudar más, y ha señalado que en el caso de Catalunya "eso no va de un 0,1% del PIB, ni va de 5.000 millones de euros a repartirse entre todas las comunidades, sino que el déficit fiscal catalán es de un 8% del PIB, es de casi 24.000 millones de euros", ha avisado.

El portavoz de los republicanos ha asegurado que no les preocupa la capacidad de endeudamiento sino "los miles de millones de euros que se van y no vuelven", al ser preguntado por si en ERC son partidarios de que las comunidades autónomas se puedan endeudar más.