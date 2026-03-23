Albert (ERC) condiciona los Presupuestos a ganar "espacios de soberanía" y rechaza calendarios

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que "si Catalunya gana espacios de soberanía, habrá Presupuestos", y ha pedido que no se fijen calendarios en la nueva negociación, más allá del establecido por el acuerdo PSC-ERC de seguir negociando este periodo de sesiones, que acaba en julio.

"No pondremos fechas ni abriremos un calendario que nos acabe haciendo prisioneros. Eso ya lo hizo el PSC y el Govern estas últimas semanas, presentando unos Presupuestos sin tener los votos suficientes e iniciando un calendario perverso que ha acabado tensionado muchísimo", ha lamentado en rueda de prensa este lunes.

Albert respeta que la consellera de Economía, Alícia Romero, diga que quiere tener las cuentas aprobadas antes de Sant Joan, pero insiste en que ERC irá viendo cómo evolucionan las conversaciones cuando se acerque el 23 de junio.

También ha subrayado que el IRPF es "absolutamente innegociable" para ERC, y ha emplazado a los socialistas a cumplir lo pactado para la investidura de Salvador Illa.

TIEMPO PARA "HACER LOS DEBERES"

"Nos hemos dado tiempo; el PSC dispone de más tiempo para hacer los deberes y estamos aquí para acompañarlos", según Albert, que asegura que esta semana volverán a sentarse a negociar.

Ha detallado que la idea es "trabajar el Presupuesto y trabajar las carpetas que pueden ir vinculadas y paralelas al Presupuesto", por lo que negociarán todo a la vez, y decidir qué hacer cuando lleguen al final del recorrido.

Preguntado por si el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sería uno de estos espacios de soberanía vinculado a los Presupuestos, ha respondido que esta carpeta puede tener su recorrido, pero ha añadido: "No estamos aquí en estos momentos. Veremos cómo avanza en los próximos días".

Además ha criticado las palabras de Illa en una entrevista este fin de semana en la que afirmaba que hay que densificar más Catalunya, ya que considera que los catalanes ya viven en "ciudades densificadas" y que la respuesta a la situación actual no puede ser la concentración de vecinos.