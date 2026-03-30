Albert (ERC) pide valentía al Govern de Illa y que "garantice el catalán como lengua vehicular"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido valentía al Govern y que "garantice el catalán como lengua vehicular", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

"Es lamentable que entidades absolutamente indocumentadas, desconocidas y poco solventes estén influenciando un debate absolutamente técnico, absolutamente pedagógico. Es incomprensible que los jueces sigan ignorando estos criterios técnicos y pedagógicos", ha criticado en rueda de prensa este lunes.

La decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que, mientras el Tribunal Supremo (TS) resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.

Para ERC, el modelo lingüístico de la escuela catalana se debe decidir desde el Govern y el Parlament, y ha defendido el Pacte Nacional per la Llengua como "un buen instrumento, y el consenso y punto de encuentro para da una respuestas de país".

Ha reclamado al Govern que aplique la Ley de Educación catalana en respuesta a esta orden del TSJC, y ha insistido que el Pacte Nacional nace del acuerdo en el Parlament y es un instrumento amplio que debe ser el espacio de encuentro desde el que trabajar en una respuesta.

"CLAVE PARA LA IGUALDAD"

Albert ha pedido que no se judicialice la lengua, que se defienda a la escuela y sus profesionales: "El catalán es la lengua vehicular en la enseñanza y es clave para la igualdad y la cohesión social. Entendemos que por eso entidades y tribunales la atacan", ha lamentado.

Preguntado por la posición de Junts que pide llevar este debate a la Cámara catalana, Albert ha respondido que el Pacte Nacional nació en el Parlament: "No contrapondría Parlament con Pacte Nacional, porque no nos lleva a ningún lado", ha añadido.

El portavoz republicano ha explicado que han mantenido este lunes reuniones telefónicas con el Govern y el conseller de Política Lingüísticade la Generalitat, Francesc Xavier Vila, así con entidades como Som Escola y Òmnium Cultural para dar respuesta a la decisión del TSJC, pero ha asegurado que aún "es muy reciente" y aún no han visto el redactado concreto de la sentencia.