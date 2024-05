Albiach acusa a PSC de querer "sustituir a Convergència" y garantiza que no pactará con Junts

Colau afirma que Albiach "pondrá como condición la suspensión inmediata de las relaciones con Israel"



BLANES (GIRONA), 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha acusado al PSC de querer "sustituir a Convergència", y ha afirmado que su formación quiere hacer un Govern de izquierdas tras el 12 de mayo, tras lo que ha garantizado que los Comuns no pactarán con Junts.

"No queremos sustituir a Convergència, como parece que algunos están intentando, ni queremos pactar con la nueva Convergència", ha sostenido en un acto este jueves en Blanes (Girona), junto con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; la diputada en el Congreso Júlia Boada, y el cabeza de lista por Girona, Eloi Badia.

Albiach ha subrayado que los Comuns no entrarán "en fórmulas extrañas" tras las elecciones del 12 de mayo, sino que apostarán por un Govern progresista que haga políticas de izquierdas.

Ha explicado que hay un 40% de indecisos y ha apelado a las personas que están dudando qué votar: "Si queréis votar con tranquilidad, los Comuns es una opción segura", tras lo que ha añadido que priorizarán las políticas de acceso a la vivienda, la justicia social, los servicios públicos y la transición ecológica.

"NO NOS PONEMOS DE PERFIL"

"Nosotros no jugamos a disimular, a despistar, no nos ponemos de perfil, miramos a los ojos", ha afirmado Albiach, que ha lamentado que no todas las formaciones políticas estén aclarando con quién quieren pactar tras los comicios.

La candidata también ha subrayado que "lo que está pasando en Palestina es un genocidio", y ha pedido que el Gobierno central pase de las palabras a los hechos, que corte relaciones con Israel y que reconozca al Estado palestino.

ADA COLAU

Por su parte, Colau ha afirmado que Albiach "llegará al Govern progresista y pondrá como condición la suspensión inmediata de las relaciones con Israel", y ha preguntado al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, cómo puede justificar no haber suspendido relaciones ya.

"Es una vergüenza, es una inmoralidad que no representa los valores de Catalunya", ha criticado Colau, que ha reivindicado la solidaridad de Catalunya a lo largo de la historia, y ha apostado por un nuevo Govern progresista que tome esa decisión.

La exalcaldesa de Barcelona ha asegurado que a su formación no le da miedo "las amenazas que han llegado de la Embajada de Israel" contra la carta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que pedía a las empresas españolas en Israel medidas para no contribuir al genocidio que asegura que se está produciendo en Gaza.

Colau también ha reclamado al Gobierno central "pasar a los actos" y romper relaciones con Israel, imponer sanciones y el embargo de armas, y ha destacado que Barcelona fue la primera institución en tomar esa decisión.