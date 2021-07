Albiach (comuns) afea el tono "durísimo" de Aragonès e Illa y pide reunir la mesa de partidos

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afeado el tono "durísimo" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y del líder de la oposición, Salvador Illa, y ha vuelto a pedir que se reúna la mesa de partidos aprobada por el Parlament, antes de la mesa de diálogo con el Gobierno.

En el pleno del Parlament este miércoles, la líder morada ha calificado este tono de "teatrillo" y ha pedido que se cuide el diálogo, porque considera que sus resultados no serán inmediatos y poner fechas límite no genera nada bueno, en sus palabras.

"Confío en que sus palabras son sinceras cuando dice que quiere transitar la vía del diálogo. Pero las palabras se las lleva viento, necesitamos que se conviertan en hechos", le ha dicho a Aragonès, tras lo que ha insistido en reunir la mesa de partidos y que no sea partidista e ir con consensos a la mesa de diálogo.

Albiach ha sostenido que los indultos a los presos del 1-O son un primer paso y que ahora toca reformar el delito de sedición en el Código Penal, y ha defendido que será uno de los puntos que llevarán a la mesa del diálogo, "aunque el PSOE lo quiera seguir alargando".

También ha apuntado que si el problema para no convocar la mesa de partidos es que no quieren que esté Vox, "no se invita a Vox", y ha apostado por fundar también un nuevo pacto territorial con los territorios que están sufriendo la recentralización y para avanzar en el autogobierno.