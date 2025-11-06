Albiach (Comuns) condiciona negociar Presupuestos a sanciones por incumplir los topes al alquiler

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (i), durante una rueda de prensa tras una reunión en materia de vivienda, en el Conselleria de Territori, a 27 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que no negociarán los Presupuestos para 2026 con el Govern hasta que no cumpla los acuerdos pendientes con su formación y, concretamente, ponga sanciones por los incumplimientos de la ley de vivienda y de los topes a los precios del alquiler.

"Antes de sentarse a negociar, deben cumplir. Y cumplir también significa resolver los expedientes y poner sanciones a quien incumple", ha dicho este jueves en una entrevista en 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4', recogida por Europa Press.

Albiach ha sostenido que todavía no están negociando las cuentas con el Ejecutivo, pero que si "en algún momento el Govern cumple", se comprometen a negociarlas.

Ha añadido que en esta eventual negociación presupuestaria, los Comuns reclamarán al Govern la prohibición de las compras especulativas de vivienda, y que avalen la proposición de ley que su grupo ha registrado en el Parlament en este sentido.

"Como no están haciendo el trabajo, ya lo hacemos nosotros, y hemos registrado una proposición de ley, que tiene su camino en el Parlamento. Esto no quita que, en la negociación de los Presupuestos, nosotros trabajemos para que el Partido Socialista apoye nuestra propuesta", ha apuntado.

JUNTS Y PSOE

Albiach se ha referido también a la ruptura de relaciones entre Junts y el PSOE en el Congreso de los Diputados, y ha augurado que "el resultado en las votaciones acabará siendo el mismo" que antes del anuncio de ruptura, y que Junts toma la decisión por el auge de Aliança Catalana.

Según ella, están asustados por lo que dicen las encuestas respecto a este tema, y que tras intentar demostrar que ellos, a diferencia de otros partidos, sí que sabían llegar a pactos con el Gobierno que se cumplieran, ahora "han decidido generar un relato" para romper con el Gobierno.

Finalmente, ha valorado que esta situación solo beneficia a PP y a Vox porque da a entender que hay una situación de debilidad por parte de la coalición de gobierno: "Junts en algún momento debería explicarnos ¿qué gana Catalunya? ¿Qué ganan con los catalanes y las catalanas fortaleciendo a PP y a Vox?", se ha preguntado.