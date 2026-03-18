Albiach (Comuns) critica que Junts hable de colapso en Catalunya: "Ustedes no son orden"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que Junts considere que hay una situación de colapso en Catalunya: "En 20 de los 30 últimos años en Catalunya, ustedes estaban gobernando el país, estaban al frente del Govern. Por tanto, si Catalunya ahora sufre una situación de colapso, lo que sí tenemos claro es que ustedes no son orden".

Lo ha dicho en su intervención tras la comparecencia de Illa en el Parlament a petición de Junts por la situación de Catalunya, en que ha afirmado que los problemas de Catalunya no son casualidad ni aparecieron ayer, pero están tomando fuerza actualmente por "años de prioridades equivocadas".

Ha criticado a los juntaires por priorizar políticas como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona frente a mejorar Rodalies, fomentar el turismo, bajar impuestos a los ricos y a las energéticas, y "poner los fondos buitre por delante de los vecinos", y les ha afeado que votaran en contra en el Congreso del escudo social del Gobierno que buscaba evitar los desahucios.

"POLÍTICAS CONTINUISTAS" DE ILLA

Sin embargo, ha avisado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que el hecho que los problemas vengan de lejos no puede ser ninguna excusa para continuar con políticas continuistas, y ha señalado retos como la desigualdad, Rodalies, la tensión de los servicios públicos, la planificación ante el cambio climático y las amenazas "de los oportunistas hiperfanáticos que quieren seguir la estela de Trump".

Por ello, le ha instado a tomar medidas para redistribuir la riqueza ante las tasas de pobreza, especialmente infantil y juvenil; y en Rodalies ha afirmado que la crisis no ha terminado y ha insistido en que es una "mala idea" que vivienda, movilidad y las políticas energéticas estén en una misma conselleria que, según ella, no es ni operativa ni eficaz.

Sobre los servicios públicos, se ha referido a la huelga de docentes y ha reclamado que "escuche y amplíe" el acuerdo alcanzado con los sindicatos minoritarios, y ha pedido más recursos para los servicios públicos del futuro, además de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, entre las cuales ha solicitado que revierta el proyecto de aplicación del Aeropuerto de Barcelona.