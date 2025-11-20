Albiach (Comuns) sobre el fiscal general: "Esta sentencia es un golpe judicial"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Parlament este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha calificado de golpe judicial la sentencia condenatoria al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, hecha pública este jueves: "Esta sentencia es un golpe judicial. Es una muestra de que el PP y que la derecha más rancia del Estado quieren ganar en los tribunales lo que no han logrado ganar en las urnas".

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde el Parlament, en que ha asegurado que con la inhabilitación del fiscal pierde la justicia y la democracia española, y ha augurado que la justicia europea "acabará demostrando que este juicio ha sido una cacería de brujas".

Según Albiach, ha sido un proceso lleno de anomalías y sombras políticas que hace pensar que se está utilizando a la justicia con finalidades partidistas, en sus palabras, porque en el juicio "no se han aportado pruebas que demostraran que el fiscal general filtrara el correo" de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Quien ya debería haber sido juzgado y condenado es González Amador, la pareja de Ayuso, que es un defraudador fiscal confeso, es un delincuente confeso. Y además, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, reconoció que había mentido y el PP intentó taparlo", ha añadido.

Preguntada por si debería haber dimitido para que la condena no se hubiera producido sobre un fiscal en activo, ha respondido que comparte la decisión de no hacerlo, y que dimitir antes del proceso hubiera significado "dar la razón a los que están utilizando la justicia de forma partidista".

Finalmente, ha emplazado al Gobierno a nombrar con prontitud a un nuevo fiscal general: "Es necesaria máxima transparencia, respeto institucional y garantías para asegurar que la justicia sirva a la verdad y no a intereses de parte".