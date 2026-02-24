Albiach (Comuns) insta a Govern y ERC a ponerse de acuerdo por los Presupuestos: "Hay margen"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado este martes al Govern y ERC a ponerse de acuerdo para poder aprobar el proyecto de Presupuestos de este año: "Hay margen para la negociación y para el acuerdo. Catalunya necesita Presupuestos".

"Estamos en una situación de prórroga presupuestaria desde 2023. Ante las movilizaciones sociales y las necesidades que tiene el país, es importante que seamos capaces de ponernos de acuerdo", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

A la espera de que el Govern lleve este viernes las cuentas al Parlament sin tener garantizada la mayoría suficiente para aprobarlos, dado que sólo cuenta con el apoyo de los Comuns, ha manifestado que "nada está perdido" en la negociación con los republicanos por la recaudación del IRPF.

Así, ha constatado que, aunque no lleguen a un acuerdo antes de este viernes, hay margen para que puedan seguir negociando hasta el 11 de marzo, cuando se prevé celebrar el debate de totalidad de las cuentas en el Parlament.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

"En 2022, presentamos una enmienda a la totalidad a las cuentas y la acabamos retirando y dando apoyo a los Presupuestos", ha indicado Albiach, que también ha advertido del parche que suponen, a su juicio, los suplementos de crédito si no hay Presupuestos.

Y es que, según la líder parlamentaria de los Comuns, los suplementos de crédito son menos transparentes que unos Presupuestos, y dejan fuera en materia de inversiones a los Centros de Atención Primaria (CAP), centros educativos y construcción de residencias así como la parte de subvenciones nominativas.

IRPF

Tras exponer que los Comuns son partidarios de que Catalunya recaude el IRPF, ha recurrido a la experiencia que tienen en la negociación con los socialistas es que el Govern "va cumpliendo".

"Le cuesta cumplir, va más lento de lo que nos gustaría, pero la experiencia que tenemos es que va cumpliendo", ha añadido.

A JUNTS

Ante las críticas de Junts a los Comuns por apoyar las cuentas, Albiach les ha preguntado a qué se oponen: "¿Están en contra de decir a los fondos buitre que dejen de expulsarnos de nuestros barrios, de doblar las ayudas al alquiler, de 100.000 nuevas becas comedor, están en contra de un plan de choque de comprensión lectores o en contra de más recursos para la escuela inclusiva?".

Por ello, les ha emplazado a dejarse de buscar "titulares" y a votar a favor del escudo social que se votará esta semana en el Congreso.