Albiach (Comuns): "No se dan las condiciones" para negociar con el Govern los Presupuestos 2026

La Generalitat espera aprobar este octubre el registro de grandes tenedores y el servicio de protección residencial

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, ha afirmado este lunes que "no se dan las condiciones" para que su formación negocie con el Govern los Presupuestos de 2026, y les ha reprochado su lentitud para poner en marcha los acuerdos en vivienda.

"Los acuerdos están para cumplirse, y cumplir significa de forma íntegra, en su totalidad", ha dicho Albiach en rueda de prensa tras reunirse junto al portavoz de los Comuns, David Cid, con los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en el Palau de la Generalitat.

Albiach ha señalado que no se activaron algunos de los compromisos del acuerdo de investidura hasta que los Comuns reclamaron esta reunión, y ha defendido que el cumplimiento de los pactos "no es un capricho", ya que son medidas imprescindibles para mejorar la vida de los catalanes.

Ha expresado que los retrasos e incumplimientos "evidentemente condicionan" la confianza que habían depositado en el Govern, y han acordado seguir manteniendo reuniones para abordar otros temas pendientes; la primera en tres semanas sobre educación y salud.

VIVIENDA

Respecto a los acuerdos alcanzados en materia de vivienda, Albiach ha lamentado que la Generalitat está yendo "demasiado lenta" en su compromiso de construir 50.000 viviendas hasta 2030 y para rehabilitar 150.000 pisos en 7 años, donde ven retrasos importantes.

También ha señalado que el plan de choque para unificar los criterios de las mesas de emergencia de vivienda tenía que ponerse en marcha en septiembre y ahora prevé activarse en 2026, y no se ha abordado el registro de grandes tenedores ni la creación de una unidad antidesahucios.

De este modo, ha instado al Govern a "apretar el acelerador, unificar el requisito de las mesas de emergencia y ponerlas a cero, crear de una vez por todas el registro de grandes tenedores, crear de forma urgente la unidad antidesahucios y empezar a sancionar a los que se saltan la ley de vivienda".

Albiach también ha hecho una "valoración positiva" sobre el acuerdo para intensificar las compras mediante tanteo y retracto, y sobre las regulación del alquiler de temporada y habitaciones, el impuesto antiespeculación, la prórroga de calificación de protección oficial en zonas tensionadas y el despliegue del Pla de Barris, ya que están en trámite en el Parlament.

PRESUPUESTOS

Al preguntársele por la negociación de las cuentas, Albiach ha confiado en que el Govern "se pondrá las pilas" con los acuerdos pendientes sobre vivienda, así como con los del resto de ámbitos, a los que condiciona su predisposición para sentarse a negociar.

También ha afirmado que les han comunicado su intención de "tener Presupuestos en tiempo y forma", es decir, que puedan entrar en vigor con el inicio del año, y no cree que estén dispuestos a llevar a aprobación un proyecto de cuentas sin pactarlo antes con los socios de investidura.

Sobre su postura, ha apuntado que desde los Comuns se consideran duros y exigentes en las negociaciones, textualmente, pero que siempre son partidarios de que Catalunya tenga presupuestos para tener más recursos y que el "país funcione mejor".

GOVERN

Por su parte, fuentes del Govern han asegurado a Europa Press haber mantenido una reunión "positiva", en la que han expresado su voluntad de que este mes de octubre se apruebe el servicio de protección y estabilidad residencia y el registro de grandes tenedores.

Asimismo, han expresado su voluntad de seguir reuniéndose con los Comuns los próximos meses para repasar los acuerdos cerrados en el resto de ámbitos.