Albiach (Comuns) ve "de mínimos y demasiado inconcreto" el decreto del Govern por la guerra

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que el decreto del Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio es "de mínimos y demasiado inconcreto", aunque ha reconocido que el Ejecutivo catalán ha incorporado alguna medida propuesta por Comuns como que las ayudas a empresas estén condicionadas al mantenimiento de puestos de trabajo.

En rueda de prensa este martes, ha criticado que "buena parte" de los 400 millones de euros en ayudas a las empresas anunciados por el Govern son créditos del Institut Català de Finances (ICF), y también ha reprochado que hay falta de concreción en la línea de 30 millones de euros para las familias, ya que no se especifica cómo y cuándo, ni en qué casos se aplicarían estas ayudas.

Ha instado al Govern a recuperar el convenio con las empresas energéticas para afrontar la pobreza energética y ha pedido "poner a trabajar ya a la unidad anti-especulación de precios", más allá del grupo de trabajo que ha anunciado el Ejecutivo de Salvador Illa.

Albiach también ha reclamado un refuerzo del presupuesto de La Energètica pública, y que haya un complemento de infancia en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), algo que ha recordado que está en tramitación parlamentaria y ha acusado al PSC de ir "arrastrando los pies" y resistirse a impulsarlo.

DECRETO DEL GOBIERNO

También ha instado a Junts a apoyar el decreto del Gobierno central en materia de vivienda, aprobado también en el marco de las medidas para paliar las consecuencias de la guerra: "Hay un millón de catalanes que espera mucho más de Junts que ponerse al lado de la derecha españolista", ha subrayado.

La dirigente de los Comuns ha añadido que "tumbar este decreto es condenar a un millón de catalanes y catalanas al miedo, la incertidumbre y a una situación de más vulnerabilidad, en un contexto de incertidumbre".

También en materia de vivienda, Albiach ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no haga "política de vivienda en base a titulares", y ha criticado que haya dicho que hace falta densificar Catalunya.

"No se puede ir con la brocha gorda. Ya hay zonas de Catalunya que están muy densificadas y en ciertas zonas no tendría ningún sentido", y ha sostenido que el Govern también debe apostar por la rehabilitación de viviendas y la movilización de pisos vacíos.

Considera que no se trata de construir más viviendas, sino de hacer más vivienda pública y asequible, y ha defendido que si se aumenta la densidad se deben poder garantizar los servicios públicos a los vecinos.

SINDICATOS EDUCATIVOS

En cuanto a la ronda de contactos del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, con los sindicatos educativos, Albiach ha celebrado que el Govern haya "rectificado" y vaya a negociar con los docentes, pero ha criticado que lo haga por separado, sindicato a sindicato.

Preguntada por el posicionamiento del coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero,*contra territorializar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Albiach ha respondido que ella sí está a favor y que el SMI se debe "adecuar al coste de la vida de cada territorio".