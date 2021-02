Albiach (ECP) cuestiona que ERC no vea a Borràs en su lista pero sí se abra a investirla

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha asegurado que le "preocupa sobremanera que ERC quiera pactar con Junts" para formar un gobierno que incluso lidere la candidata Laura Borràs y al vez digan que ella no estaría en sus listas por estar investigada por un caso de corrupción.

"¿Por qué alguien que no es bueno para la lista de ERC sí que es bueno para ser investido?", se ha preguntado la candidata morada en una entrevista este viernes en Rac1 recogida por Europa Press.

Albiach ha sostenido que ERC está más cerca de los comuns que del PSC y también más cerca de los morados que de Junts: "Según estamos viendo esta legislatura, y tanto", ha respondido al ser preguntada por la cercanía de los socios del actual Govern en comparación con la de ERC con los comuns.

Sobre la CUP, ha asegurado que ahora mismo se acercan más a Junts: "Pero escuchamos una cosa por la noche y por la mañana otra", ha reprochado Albiach a los anticapitalistas, y ha explicado que 'cupaires' y morados difieren en la resolución del conflicto catalán, porque la CUP no apuesta por la mesa de diálogo.

La candidata de los comuns ha reconocido que hay diferencias entre su formación y los socialistas, y al ser preguntada por el número tres del PSC, Ramón Espadalar (Units), Albiach ha dicho que no tiene una "incidencia muy alta" en las políticas de los socialistas.

Albiach ha afirmado que está bien decirle a la gente el horizonte que se quiere alcanzar, en referencia a la república plurinacional que llevan en su programa, pero ha añadido que ahora no se deben poner calendarios: "No nos podemos permitir generar expectativas que se pueden ver frustradas. No es tan sexy, pero necesitamos realismo", ha zanjado.