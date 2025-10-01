Alegría afirma que "no ha cambiado" el interés del Gobierno de querer presentar Presupuestos

La minista Pilar Alegría junto a la consellera Esther Niubó durante la visita a la Escola Josep Pla de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) este miércoles - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado que "el interés de este Gobierno no ha cambiado, de querer presentar unos nuevos Presupuestos", después de que se haya acabado el plazo constitucional para presupuestarlo.

Lo ha dicho este miércoles durante su visita al Escola Josep Pla en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), junto a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, donde ha dicho que quieren "que sean además unos Presupuestos buenos, unos Presupuestos sobre todo ampliamente sociales".

Asegura que el "interés y la voluntad del Gobierno es poder presentar lo antes posible de una manera urgente" el techo de gasto y y la senda de estabilidad, como apuntaba este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.