Alejandro Fernández (PP) insta a la izquierda a acatar las sentencias "gusten o no"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, el miércoles en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alejandro Fernández, ha instado a la izquierda a aceptar la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos: "Los demócratas acatamos las sentencias, nos gusten o no".

"Veréis a toda la izquierda española imitando a Torra o Puigdemont y atacando al poder judicial", ha dicho este jueves en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Poco después ha añadido que así ha reaccionado la izquierda a la condena en "milésimas de segundo. Menuda tropa: comunista y previsible. O a la inversa".