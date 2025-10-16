Alerta del plan Inuncat por lluvias "intensas" en el litoral y prelitoral catalán esta tarde

Trabajadores de Protecció Civil llevando a cabo labores de recuperación tras las lluvias en el sur de Catalunya este miércoles - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil mantiene en alerta el plan Inuncat por lluvias "intensas" en las comarcas del litoral, prelitoral y Prepirineo Oriental catalán para este jueves por la tarde y el viernes.

La previsión para este jueves por la tarde es que se puedan superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del litoral, prelitoral y prepirineo oriental, informan en un comunicado.

De madrugada las precipitaciones podrán seguir afectando a la zona del litoral desde Terres de l'Ebre (Tarragona) hasta el Baix Llobregat (Barcelona).

De cara al mediodía del viernes, se pueden reactivar las lluvias de nuevo en cualquier punto del litoral, prelitoral, Catalunya Central y comarcas de Girona, yendo los chubascos "a menudo" acompañados de tormenta y localmente de granizo.

Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior frente a la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, y pide evitar atravesar ríos, rieras y barrancos o acercarse a zonas inundables.