Alerta roja por tiempo violento este jueves en Ripollès, Cerdanya (Girona) y Berguedà (Barcelona)

Situación meteorológica de peligro por tiempo violento este jueves en Catalunya - METEOCAT

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha emitido un aviso por tiempo violento este jueves por la tarde en las comarcas del Ripollès y la Cerdanya, en la provincia de Girona, y Berguedà, en Barcelona, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta de que en las próximas horas se podrían registrar aguaceros intensos acompañados de granizo y fuertes rachas de viento en estas comarcas, así como en La Garrotxa (Girona), en riesgo de peligro alto.

Protecció Civil pide a la población "mucha precaución" en estas zonas, en nivel de peligro muy alto por las tormentas.