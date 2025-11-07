Las alertas de Protecció Civil serán "menos invasivas" cuando no haya un riesgo inminente

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat estudia la posibilidad de enviar alertas a móviles mediante el sistema ES-Alert "menos invasivas" cuando no exista un riesgo inminente, según han informado fuentes de Protecció Civil a Europa Press.
Según ha avanzado 'El Periódico', desde Protecció Civil se está trabajando con el Ministerio del Interior para enviar alertas con un pitido más suave para casos como los del miércoles, cuando no exista un riesgo inminente para la población, y la subdirectora Imma Solé ha avanzado que no tardarán mucho en poder utilizarlo.
La idea, según informa el citado medio, es que se envíen alertas cuando exista un peligro potencial de muerte para la población y que la futura modalidad permita emitir avisos más suaves "cuando la gravedad de la emergencia todavía no se haya confirmado y tan solo sea una previsión o un riesgo posible".