Altos cargos de la Generalitat abogan por facilitar instrumentos que incentiven la competitividad

La secretaria general de Presidencia, Eva Giménez; la directora general de Energia, Marta Morera; la consejera delegada el Institut Català de Finances (ICF), Vanessa Servera, y el director ejecutivo de Acció, Joan Romero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Altos cargos de la Generalitat han abogado por facilitar desde la Administración instrumentos que incentiven la competitividad, en una mesa redonda en la 30ª edición de la Jornada dels Economistes, organizada este jueves en Barcelona por el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

En el debate, han participado la secretaria general de Presidencia, Eva Giménez; la directora general de Energía, Marta Morera; la consejera delegada el Institut Català de Finances (ICF), Vanessa Servera, y el director ejecutivo de Acció, Joan Romero.

Giménez ha señalado que la Administración no puede ser un "obstáculo" para el impulso de la competitividad y ha defendido que la Generalitat debe ser más cercana, profesional, ágil y fácil.

"Estamos avanzando en esta reforma de la administración", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que el lunes un comité de expertos entregó 50 propuestas de mejora a la Generalitat y que se están tramitando medidas normativas que facilitan algunos procesos, como el decreto sobre energía.

Para Morera, la transición energética es muy relevante para impulsar la competitividad de Catalunya, pero está en un "momento crítico", ya que existe mucha dependencia del exterior y hay altos costes.

Como herramienta desde la Generalitat, Morera ha apostado por solucionar todos los "cuellos de botellas" que actualmente existen en el sector, como simplificar las tramitaciones y convencer a las entidades del territorio, y por invertir en autoconsumo.

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN

Servera ha explicado que los principales obstáculos financieros que hay en Catalunya, especialmente para pymes y autónomos, es conseguir financiación a largo plazo y aumentar el tamaño de las empresas.

"En el ICF, nosotros financiamos proyectos de transformación e innovación muy a largo plazo, de más de una década", ha subrayado Servera, quien ha reconocido que una tarea pendiente es dar a conocer todavía más las líneas de financiación de la institución.

Por su parte, Romero ha recordado que la Generalitat ha lanzado un plan para captar 6.000 millones de euros de inversión internacional hasta 2030 y ha instado a trabajar en sectores como la agroalimentación, química, electromovilidad, descarbonización y digital, así como los semiconductores y audiovisual y videojuegos, que a su parecer "tienen grandes oportunidades por delante".

Así, ha asegurado que desde Acció pueden ofrecer herramientas para favorecer la internacionalización de las empresas, así como el acceso a la innovación.