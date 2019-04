Álvarez de Toledo (PP): "Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio"

Publicado 28/04/2019 15:17:44 CET

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que "han intentado impedir" que entrara en uno de los colegios electorales que ha visitado por la mañana en su circunscripción --uno de ellos ha sido también el colegio de Laura Borràs (JxCat), en la ciudad de Barcelona--.

Lo ha explicado este domingo en un tuit recogido por Europa Press, junto a un video discutiendo con dos personas: "Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. Y a la salida ha ocurrido esto".

En el video, uno de los dos interlocutores le pregunta a la salida "¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?" y le dice que no es bienvenida; la otra interlocutora lamenta que rige una Constitución que no ha votado, mientras que Álvarez les replica que el 1-O fue ilegal.