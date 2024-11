Álvarez (UGT) afea "el chantaje" de Repsol por el impuesto a las energéticas

También carga contra la banca y recuerda el rescate que necesitó.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afeado "el chantaje" de Repsol cuando apuntó que si se aprobaba el impuesto a las energéticas peligraba una inversión de 1.100 millones en Tarragona.

Lo ha dicho este miércoles en la clausura del 44 Congreso Confederal de UGT, que se celebra desde el lunes en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), en la que ha exigido al Gobierno que mantenga esta tasa.

"¿Pero cómo no se va a mantener si es que les han caído del cielo beneficios, beneficios y más beneficios? ¿Pero qué coña es esta, ahora que dice no, es que sí, no sé qué, no vamos a poder invertir en Tarragona y vamos a ir a invertir a Portugal?", ha dicho.

Álvarez ha dicho que si puede haber problemas para realizar las inversiones, se sienten a negociar, pero que no cuestionen "el 100% del impuesto".

BANCA

El secretario general también ha cargado contra la banca y su oposición al impuesto que graba los beneficios del sector.

"Multiplican y multiplican sus beneficios y se olvidan de que sin cobrarles intereses todavía nos deben a los españoles y a las españolas más de 60.000 millones de euros que hemos invertido para rescatarlos", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que una posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell "no va a traer nada de progreso para este país, ni para los trabajadores del Banco de Sabadell, ni para los trabajadores de BBVA".